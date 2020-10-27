2020/10/27 | 18:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / علي النصر الله / ..أعلنت شرطة كربلاء ، اليوم الثلاثاء، إن القوات الامنية تمكنت من اعتقال شخصين وضبط 600 حبة مخدرة نوع صفر واحد وكريستال بحوزتهما .



وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “قسم شؤون المخدرات في كربلاء تمكن من اعتقال شخصين يقومان بترويج الحبوب المخدرة ، وضبط بحوزتهما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط 600 حبة مخدرة نوع صفر واحد وكريستال في كربلاء وكالة الصحافة المستقلة.

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