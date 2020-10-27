'فيفا' يعلن اصابة رئيسه بكورونا

2020/10/27 | 19:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إصابة رئيسه السويسري جياني إنفانتينو، بفايروس كورونا المستجد.

وأكد الاتحاد الدولي عبر بيان نشره على موقعه الرسمي، أن "جياني إنفانتينو ظهرت عليه بعض الأعراض الطفيفة، وبعد قيامه بمسحة، اتضحت إيجابيتها بإصابته بفايروس كورونا".

هذا ومن المفترض أن يدخل إنفانتينو في الحجر الصحي لمدة 10 أيام، حتى تتحول نتيجته من إيجابية إلى سلبية.

PUKmedia عن وكالات‌

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