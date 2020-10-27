2020/10/27 | 19:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ مجلس النواب قبل قليل عقد جلسته الاعتيادية، برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي وبحضور 170 نائبا.

وقال النائب حسين نرمو عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم الثلاثاء: ان مجلس النواب بدأ عقد جلسته رقم 16 للمناقشة والتصويت على عدد من مشاريع القوانين.

واضاف: ان عدد من النواب طالبوا باضافة فقرة قانون سامراء عاصمة العراق للثقافة الاسلامية على جدول اعمال الجلسة، مبينا ان المجلس وافق على الطلب، منوها ان ذلك جاء لاجراء تعديلات على مشروع القانون.

PUKmedia هاميار علي‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يعقد جلسة برئاسة الكعبي) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يعقد جلسة برئاسة الكعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).