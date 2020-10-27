الحكومة تحدد خياراتها بشأن تمويل الرواتب وطبع العملة وسعر الدولار

2020/10/27 | 19:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد احمد ملا طلال، المتحدث الرسمي باسم رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء ، عدم نية الحكومة لطبع العملة من اجل سد عجز الرواتب.

وقال ملا طلال، في مؤتمر صحفي تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (27 تشرين الاول 2020)، ان "الحفاظ على سعر الصرف من أهم مهام السياسة النقدية الحكومية"، مشيرا الى انه "لا توجد نية لطبع عملة لسد عجز الرواتب".

واضاف، ان "تمويل رواتب الموظفين بإنتظار تمويل قانون العجز المالي"، والحكومة لديها حلول أخرى في حال عدم تمرير قانون تمويل العجز".

وحول التظاهرات قال المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، ان "الكاظمي اشاد خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدها اليوم، بوعي التنسيقيات التي رفعت الخيم من ساحة التحرير".

واوضح، ان "المتظاهرين رفعوا الخيم بعد احساسهم بوجود محاولات لحرف التظاهرات عن سلميتها".

وتابع، ان "الرأي العام أصبح يميز بين أداء الحكومة وحرصها على المتظاهرين وأداء الحكومات السابقة".

واشار ملا طلال الى ان "الكاظمي طلب من المتظاهرين عدم الشعور بالاحباط لما حققوه من انجازات خلال الفترة السابقة"، مبينا ان "امام المتظاهرين فرصة كبيرة لتنظيم انفسهم والاشتراك بالانتخابات المقبلة".

وقال ان "الشباب يشكلون 60% من الشعب العراقي وبامكانهم مزاحمة الطبقة السياسية الحالية في مجلس النواب القادم".

ا.ح

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