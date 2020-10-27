ضبط تلاعب في الوصف والوزن وتهرب من دفع الرسوم في منفذ الشلامجة الحدودي

2020/10/27 | 19:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط تلاعب في وصف البضاعة والوزن وتهرب من دفع الرسوم الكمركية في منفذ الشلامجة الحدودي بمحافظة البصرة.

وقالت الهيأة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “كوادرها في منفذ الشلامجة الحدودي بمحافظة البصرة، تمكنت من ضبط عجلة محملة بمواد (البسكت، الجكليت، الكيك) بوزن إجمالي (39طن و 820كغم) حسب ماتم ذكره في المعاملة الكمركية والمنجزة من قبل مركز كمرك المنفذ الحدودي خلافٱ للضوابط والتعليمات النافذة”.

واوضحت الهياة، “إذ تمكنت شعبة البحث والتحري هيأتنا وخارج الحرم الكمركي عند بوابة الخروج من ضبط العجلة وتدقيق معاملتها الكمركية ومعاينة البضاعة والمطابقة تبين أن هنالك اختلاف في أوزان المواد المحملة، فقد تم ذكر أن مادة البسكت 25طن و 820 كغم والكيك 8 طن والجكليت 6 طن ولكن الواقع الفعلي للحمولة 28طن و 320 كغم جكليت والبسكت 11طن و 500 كغم ولا وجود لمادة الكيك من ضمن الحمولة الإجمالية، والغرض من ذلك التلاعب بوصف البضاعة التهرب من دفع الرسوم الكمركية لان طن الجكليت رسمه الكمركي 1250$×5٪ والرسم الكمركي البسكت 600$×5٪ مما سبب هدرٱ وتجاوزٱ على المال العام”.

واكد، انه “تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها”.

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