ربع قرن (1995-2020م) من المشاركة في الدفاع عن حقوق الانسان في العراق وعن طالبي اللجوء العراقيين والعراقيات في المانيا (أومرك) - غالب العاني

2020/10/27 | 19:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غالب_العاني ننتهز مناسبة مرور ربع قرن على تأسيس منظمة الدفاع عن حقوق الانسان في العراق/ المانيا/ أومرك لتوجيه التهاني القلبية والتحايا الصادقة لجميع الاعضاء والداعمين للمنظمة، كما نستذكر الاعضاء الذين فقدناهم خلال المسيرة النضالية المنصرمة دفاعا عن حقوق الانسان في العراق وفي المهجر.



وهم:مهدي طالب، والدكتور باقر الوعد، والدكتور يحي الصافي، والدكتور حسن الجباوي، والدكتور خضر حسن، والدكتور احمد الحكيم، والدك ......





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