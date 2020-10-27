تقرير أممي: طهران لم تساءل المتورطين بقمع الاحتجاجات

2020/10/27 | 19:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم المقرر الأممي الخاص بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمان، النظام الإيراني بعدم مساءلة المتورطين بقمع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد العام الماضي.

وقال جاويد في تقريره السنوي الذي قدمه للجمعية العامة للأمم المتحدة، ان طهران تواصل ارتكاب انتهاكات أساسية لحقوق المحتجين والمتظاهرين، بعد ان أفادت شهادات عدد من الأفراد الذين تم اعتقالهم على خلفية الاحتجاجات، بقيام عناصر الأمن بتعذيب المحتجين جسديا ونفسيا وإجبارهم على الاعتراف.

وطالب التقرير بإجراء تحقيق مستقل في أحداث الاحتجاجات، والتي قتل فيها مئات الأشخاص، إضافة الى اعتقال أكثر من عشرة آلاف مواطن، لافتا الى امتناع السلطات الإيرانية عن اجراء تحقيقات تتطابق مع المعايير الدولية، على الرغم من مقتل أكثر من ثلاث مئة شخص بينهم نساء وأطفال في تلك التظاهرات.

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