برلمان الإقليم يعلن اقتناعه بأجوبة البارزاني ويؤكد انتفاء الحاجة لمساءلة الحكومة

2020/10/27 | 19:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن برلمان اقليم كردستان، اقتناعه بالأجوبة التي ادلت بها حكومة الإقليم في جلسة سابقة، كانت مخصصة لمناقشة الازمة المالية وجهود الإصلاح ومكافحة الفساد.

وصوت اثنان وثمانون عضوا في البرلمان بالإيجاب على اقتناعهم بأجوبة رئيس وزراء الاقليم مسرور البارزاني، ونائبه قوباد الطالباني، ووزير المالية آوات شيخ جناب، على الأسئلة الموجهة إليهم خلال الجلسة السابقة التي عقدت بحضورهم مطلع شهر تشرين الأول الجاري، في حين أكدت رئيسة برلمان الاقليم ريواز فائق انتفاء الحاجة لمساءلة الحكومة، بعد حضور رئيسها واجابته بشكل مفصل على الأسئلة، وتوضيحه جهود كابينته الوزارية الرامية لمعالجة الازمة الاقتصادية التي يمر بها الإقليم وتداعياتها.

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