أرجوكم استمروا بإتباع الارشادات الصحية… البارزاني معلقا على الأرقام القياسية للإصابات في الاقليم

2020/10/27 | 19:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ناشد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، مواطني الإقليم بضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية لإيقاف التسارع الكبير بالإصابات بفيروس كورونا.

البارزاني نشر تغريدة على تويتر قال فيها ان الإقليم يواصل تسجيل زيادات سريعة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، مخاطبا المواطنين بالقول، يرجى الاستمرار في اتباع الإرشادات الوقائية الرسمية، يتحمل كل منا مسؤولية حماية بعضنا بعضا.

مناشدة البارزاني جاءت عقب التصاعد الكبير الذي تشهده مناطق ومحافظات الإقليم في عدد الوفيات والاصابات بفيروس كورونا، وبالتزامن مع اعلان وزارة الصحة بحكومة الإقليم تسجيل أربع وعشرين حالة وفاة، وألفٍ وخمس ِ مئة وسبع وتسعين إصابة، وهو الرقم الأكبر المسجل منذ بدء ظهور الجائحة في كردستان.

We continue to record rapid increases in new cases of coronavirus.

Please continue to follow official guidelines.



Each of us has a responsibility to protect one another.



https://t.co/Pq5g0MNCyC

— Masrour Barzani پابەندین# (@masrour_barzani) October 27, 2020

