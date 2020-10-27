2020/10/27 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#طلال_الربيعي ادناه ترجمتي لمقالة SCIENCE IN THE STYLE OF ENGELSالعلم حسب أسلوب إنجلزBy Paul Thompson المنشورة في صحيفة The New York Timeshttps://www.nytimes.com/1985/09/29/books/science-in-the-style-of-engels.htmlبول طومسون، أستاذ الفلسفة في جامعة تورنتو، يعمل حال ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انجلز وعلم الأحياء الديالكتيكي - طلال الربيعي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#طلال_الربيعي ادناه ترجمتي لمقالة SCIENCE IN THE STYLE OF ENGELSالعلم حسب أسلوب إنجلزBy Paul Thompson المنشورة في صحيفة The New York Timeshttps://www.nytimes.com/1985/09/29/books/science-in-the-style-of-engels.htmlبول طومسون، أستاذ الفلسفة في جامعة تورنتو، يعمل حال ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انجلز وعلم الأحياء الديالكتيكي - طلال الربيعي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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