البرلمان يُصوت بالموافقة على اضافة فقرة قانون سامراء عاصمة العراق للثقافة الاسلامية على جدول اعماله

2020/10/27 | 19:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]صوت مجلس النواب في جلسته المنعقدة، مساء الثلاثاء، بالموافقة على اضافة فقرة قانون سامراء عاصمة العراق للثقافة الاسلامية رقم ٥ لسنة ٢٠١٨ على جدول اعماله.

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