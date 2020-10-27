بينها 264 بالرصد الوبائي.. صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للاصابات بكورونا المسجلة فيها اليوم

2020/10/27 | 19:31 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن تسجيل 426 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 264 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.وقال الساعدي ان "المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 426 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.- 264 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية .• قطاع الصدر 14 حالة •قطاع الرصافة 16 حالة قطاع بغداد الجديدة 17 حالة قطاع البلديات الاول 37 حالة •.



قطاع الشعب 67 حالة.



قطاع الاستقلال 11 حالة .



قطاع البلديات الثاني 13 حالة .



قطاع النهروان 64 حالة • قطاع المدائن 25 حالة - 162 حالة خلال مراجعة المؤسسات الصحية .واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 59450 ، توفي منهم 1349 للاسف ، فيما اكتسب الشفاء 53095 ، والمتبقي قيد العلاج 5006"./انتهى9

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