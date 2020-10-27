الموافقة على عودة / 400 / اسرة نازحة الى قراها المحررة في ديالى

2020/10/27 | 19:31 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / وافقت الجهات العليا المشرفة على ملف النازحين عودة / 400 / عائلة نازحة الى قرى حمرين شمال شرق بعقوبة .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان اللجنة الامنية العليا وافقت ، بشكل رسمي ، على عودة / 400 / اسرة نازحة الى اكثر من / 25 / قرية محررة ضمن حوض حمرين شمال شرق بعقوبة ، بعد اكمال تدقيق ملفاتهم الامنية بشكل دقيق ".واضاف :" ان قوائم باسماء اكثر من / 700 / عائلة اخرى تمثل الدفعة الاخيرة ، تم رفعها الى الجهات المعنية بملف النازحين لغرض تدقيق ملفاتها الامنية،تمهيدا لاغلاق الملف بشكل نهائي وانهاء معاناتهم الانسانية" ./انتهى

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