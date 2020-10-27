وزير الدفاع يبحث مع الملحق العسكري الايراني العلاقات الثنائية

2020/10/27 | 19:31 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد /نينا/ بحث وزير الدفاع جمعة عناد مع الملحق العسكري الايراني العلاقات الثنائية بين البلدين.



وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا / نسخة منه :" ان وزير الدفاع استقبل ، في مكتبه ،الملحق العسكري الإيراني الجديد لجمهورية ايران الاسلامية في بغداد والوفد المرافق له , وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين"./انتهى9

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