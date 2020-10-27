الانبار ترصد 4 مليارات دينار لإنشاء طريق حولي في المناطق الغربية 

2020/10/27 | 19:32 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار…

اعلن قائممقام الرطبة في الانبار عماد الدليمي، الثلاثاء، عن رصد 4 مليار دينار لإنشاء طريق حولي في المناطق الغربية.

وقال الدليمي في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” حكومة الانبار المحلية رصدت 4 مليارات دينار لإنشاء طريق حولي يربط المناطق الشمالية بالجنوبية في قضاء الرطبة غربي الانبار”.

واضاف ان “المشروع يعد من المشاريع الحيوية في المناطق الغربية ضمن حملة اعادة اعمار وتأهيل شبكة الطرق المتضررة جراء قيام عصابات داعش الاجرامية بتفجيرها ابان سيطرتها على القضاء “.

واوضح الدليمي ان “شبكة الطرق في المناطق الغربية تعاني من نسبة دمار كبيرة رغم انجاز عدد من الطرق والجسور على الطريق الدولي السريع الا اننا بحاجة الى تخصيصات مالية كبيرة لإنجاز ما تبقى من طرق غير مؤهلة لحد الان رغم مرور اكثر من اربعة اعوام على تحرير مدن الانبار من ارهابي داعش”، لافتا الى ان” اعادة اعمار وتأهيل شبكة الطرق سيساهم في رفع المعاناة عن المواطنين عند تنقلهم من منطقة الى اخرى”.انتهى/ 12أ

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