مستشار الكاظمي يكشف عن عدد الأحزاب المسجلة بينها جديدة

2020/10/27 | 19:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشف مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، عن عدد الأحزاب المسجلة بينها أحزاب جديدة، فيما أكد التمسك بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات المبكرة في حزيران المقبل.وقال عبد الحسين الهنداوي وفقاً لوكالة الانباء العراقية، “نشيد بنجاح البرلمان بالتصويت على الدوائر الانتخابية المتعددة”، مؤكداً “تمسك الكاظمي بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات المبكرة”.وأضاف الكاظمي “واثقون …

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