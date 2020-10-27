بالصورة… نتائج مباريات كأس العراق

2020/10/27 | 19:42 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..

اعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، نتائج مباريات اليوم من الدور الاول لبطولة كأس العراق.

وانطلقت البطولة هذا الموسم بعدما توقفت الموسم الماضي بسبب التظاهرات وجائحة كورونا.

وكان فريق الزوراء اخر من توج باللقب بفوزه على الكهرباء بهدف دون رد في موسم 2018/ 2019.



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