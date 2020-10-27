باحث كردي: المال الخليجي وعلاقات بارزاني وراء انتشار التيار السلفي بكردستان

2020/10/27 | 19:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/السليمانية..

عزا الباحث والأكاديمي الكردي سالار تاوكوزي، الثلاثاء، سبب انتشار التيار السلفي في كردستان الى العلاقات التي تربط مسعود البارزاني بدول الخليج وتاثير المال الخليجي.

وقال تاوكوزي في تصريح لـ/المعلومة/ إن “السلطة الفاسدة في الإقليم تريد إشغال الشباب عن مسائل الفساد والفشل الحكومي، فتغض النظر عن انتشار الجماعات الدينية المتطرفة ومساجد التيار السلفي، التي يتم فيها تدريس الشباب أفكار التشدد والتكفير”.

وأضاف أن “علاقة حكومة إقليم كردستان وأحزابها الحاكمة مع دول الخليج يلعب دورا كبيرا في عدم التعرض لهؤلاء المتشددين ومنعهم من الانتشار وتأثيرهم على الشباب”.

واوضح تاوكوزي أن “هناك أموالا خليجية وراء انتشار مساجد التيار السلفي في السنوات الماضية بشكل لافت للنظر في مدن إقليم كردستان، خاصة وأن الكرد عرفوا بطبيعتهم الدينية الوسطية المعتدلة، وأفكار التشدد تبدو غريبة عليهم”.



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