البرلمان يصوت على التعديل الاول لقانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية

2020/10/27 | 19:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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صوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على قانون التعديل الاول لقانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية رقم ٥ لسنة٢٠١٨.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “مجلس النواب صوت على قانون التعديل الاول لقانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية رقم ٥ لسنة 2018″.

وكان النائب الاول لرئـيـس مـجـلـس الـنـواب، افتتح، اليوم الثلاثاء، اعمال جلسة البرلمان الـ (15) من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة”، مبينا ان “الجلسة عقدت بحضور 170 نائبا.

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