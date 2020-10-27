لجنة التعديلات الدستورية البرلمانية تناقش غدا المادة 140

2020/10/27 | 19:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قررت لجنة التعديلات الدستورية البرلمانية، عقد اجتماع نهائي يوم غد الاربعاء لمناقشة المادة 140 من الدستور.

وقال مصدر برلماني، في حديث صحفي، انه “تقرر عقد اجتماع للجنة التعديلات الدستورية يوم غداً الاربعاء”.

واضاف ان “اجتماع يوم غد سيكون النهائي للجنة الدستورية وسيتم مناقشة المادة ١٤٠ الدستورية”.

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