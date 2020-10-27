ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداء الارهابي في المقدادية الى 7 شهداء وجرحى

2020/10/27 | 19:50 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى…

اكد القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، الثلاثاء، بان حصيلة ضحايا الاعتداء الارهابي في المقدادية شمال شرق ديالى ارتفع الى 7 شهداء وجرحى.

وقال التميمي لـ/ المعلومة/،ان” الحصيلة النهائية لضحايا الاعتداء الارهابي على مدنيين عزل في بساتين قرية الخيلانية قرب قضاء المقدادية(45كم شمال شرق بعقوبة) ارتفع الى 5 شهداء و2 من المصابين وجميعهم من اسرة واحدة بينهم شخصية عشائرية معروفة”.

واضاف التميمي، ان” الاعتداء الارهابي مجزرة بحق الانسانية وتوضح الوجه للقبيح لداعش الاجرامي الذي يمارس ابشع الانتهاكات بحق الابرياء”، مؤكدا ان “الاعتداء يدلل على خطورة خلاياه التنظيم وضرورة الاسراع بتنظيف البساتين من فلوله الاجرامية”.

وكان رئيس مجلس قضاء المقدادية السابق عدنان التميمي كشف في وقت سابق عن استشهاد واصابة 5 مدنيين باعتداء ارهابي في بساتين قرية الخيلانية قرب القضاء”.



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