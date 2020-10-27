التوزيع الجغرافي لاصابات كورونا المسجلة هذا اليوم في جانب الكرخ

2020/10/27 | 19:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ، الثلاثاء، التوزيع الجغرافي لاصابات فيروس كورونا المسجلة هذا اليوم. وذكرت الدائرة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن …

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