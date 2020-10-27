2020/10/27 | 19:57 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصدر مجلس الوزراء العراقي برئاسة مصطفى الكاظمي 5 قرارات جديدة في جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، أبرزها يخص التفاوض على إدارة المياه مع تركيا.وناقش المجلس عددا من القضايا الراهنة ومستجدات الأحداث، فضلا عن تداول ما مدرج ضمن جدول …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الوزراء" العراقي يصدر 5 قرارات.. أبرزها يخص التفاوض على إدارة المياه مع تركيا) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الوزراء" العراقي يصدر 5 قرارات.. أبرزها يخص التفاوض على إدارة المياه مع تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).