توقف 20 معملا للطابوق في كربلاء بسبب قرارات المحافظ

2020/10/27 | 19:57 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/كربلاء..

اعلن رئيس غرفة صناعة كربلاء كاظم ال ياسين، الثلاثاء، عن توقف قرابة ٢٠ معملا للطابوق بسبب انعدام الخدمات في الأماكن التي نقلت إليها.

وقال آل ياسين لـ/المعلومة/ أن “المعامل التي رحلت في العام ٢٠١٣ من المناطق القريبة من مركز المحافظة الى منطقة الرفيع الحدودية مع محافظة الانبار تفتقد لخدمات الطرق والكهرباء ما اضطرها للتوقف قسرا على الرغم من تأجيرها للدونم الواحد بمبلغ ٢٠ مليون سنويا من الدولة”.

واضاف أن “المعامل التي يبلغ عددها ٢٠ معملا تقريبا جميعها توقفت عن العمل رغم أنها توفر ٢٠٠٠ فرصة عمل لمواطنين كانوا يعتمدون على معامل الطابوق في قوت يومهم”.

وناشد رئيس غرفة الصناعة محافظ كربلاء نصيف الخطابي والجهات المعنية بـ”ضرورة توفير الخدمات للمناطق التي وفرت لأصحاب المعامل من طرق وكهرباء وماء وغيرها من الخدمات التي تجعلهم يعودون لمزاولة عملهم”، مؤكدا أن “معامل الطابوق فيها من الاموال ما يجعلها توفر آلاف فرص العمل للعاطلين، بالإضافة الى السيولة المالية التي تدخل المحافظة”.انتهى

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