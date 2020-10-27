2020/10/27 | 19:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، الجامعات بتهيئة الأقسام الداخلية لطلبة الدراسات العليا الذين يستعدون لبدء العام الدراسي الجديد 2021/2020.

وقال المتحدث الرسمي حيدر العبودي، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “جهاز الإشراف والتقويم العلمي وجه كتابا عاجلا للجامعات كافة لتهيئة الأقسام الداخلية التابعة لها وتوفير المستلزمات الضرورية لسكن الطلبة الذين سيباشرون دراستهم في الأول من تشرين الثاني المقبل”.

وأضاف، أنه “تم التأكيد على مراعاة إجراءات السلامة حسب التوصيات الصحية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم توجه بتهيئة الأقسام الداخلية لطلبة الدراسات العليا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم توجه بتهيئة الأقسام الداخلية لطلبة الدراسات العليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).