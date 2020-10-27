بهجومين منفصلين ..قتل واصابة 9 من عائلة واحدة في صلاح الدين

2020/10/27 | 20:00 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كشف مصدر مطلع اليوم الثلاثاء ، عن هجومين منفصلين من قبل جماعات مسلحة على منطقة المزاريع البرية في ناحية يثرب التابعة الى قضاء بلد محافظة صلاح الدين ادت الى مقتل واصابة 9 من عائلة المزروعي “.

وقال المصدر لـ”خبر برس” ان” الهجوم الأول استهدف منزل صالح عبدالله المزروعي مما ادى الى استشهاد إثنين وهم راسم ومهدي اولاد صالح عبدالله المزروعي وإصابة ثلاثة أشخاص بينهم امرأة وهم كل سلطان صالح عبدالله المزروعي وجاسم شعبان المزروعي وفردوس علي المزروعي وهم اولاد .

واضاف ” بعد ساعة من الهجوم الأول تم الهجوم الثاني على منزل مدير مركز شرطة السلام في يثرب العقيد بهلول علوان المزروعي وأمر انضباط صلاح الدين رسول المزروعي وتم صد الهجوم من الأهالي أسفر عن إصابة مدير تنفيذ محكمة بلد قصي علوان المزروعي وشقيقه هيثم علوان المزروعي موظف في تنفيذ محكمة بلد وبعد انتهاء الهجوم تم نقل المصابين إلى مستشفى بلد العام”.

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