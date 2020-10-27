سي أن أن : تصريحات كوشنر العنصرية ضد السود صدى لتصريحات رونالد ريغان

2020/10/27 | 20:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

اعتبرت شبكة سي أن أن ، الثلاثاء، تصريحات جيرارد كوشنر صهر ترامب ليست سوى صدى للتصريحات العنصرية للرئيس الاسبق رونالد ريغان بشان السود واعتقاده انهم مجرد كسالى ومحتالون لا يؤمنون الثروة إلا من خلال الخداع .

ونقل تقرير للشبكة ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” كوشنر صرح بالقول إننا ” لانريدهم ( السود) ان يكونوا ناجحين اكثر مما هم عليه “، وهي اشارة عنصرية واحدة من بين العديد من الاشارات التي اصدرتها ادارة ترامب ضد السود في امريكا “.

واضاف ان ” هذه الفكرة كان قد روج لها ريغان منذ نهاية السبعينيات من القرن الماضي، حيث ساعد في الترويج لفكرة أن الأشرار يخدعون البلاد ويستمتعون بالمال غير المكتسب ، ولذا نشط الدعم لسياسات – مثل خفض الإنفاق على المساعدة العامة التي من شأنها أن تضر الأمريكيين السود الفقراء لأجيال قادمة”.

وتابع أنه ” ومع ذلك فان تعليقات كوشنر الاخيرة تكشف الشكل الحقيقي لآراء البيت الأبيض تجاه المواطنين السود في البلاد، على الرغم من محاولة ترامب الفاشلة في مغازلتهم حيث شكك الكثير من المواطنين السود في شرعية مثل تلك التصريحات وان ليست اكثر من وعود انتخابية ستنتهي حالما ينتهي السباق الرئاسي “.

وكان استطلاع سابق قد اجرته صحيفة واشنطن بوست قد بين ان 8 من كل 10 اشخاص من المواطنين السود يرون ترامب عنصريا ، فيما اعتبر 65 بالمائة ان هذا وقت سيء ان تكون اسودا في الولايات المتحدة “.

واشار التقرير الى أن ” تصريحات كوشنر تزيد من حدة هذه المشاعر، فهي تعمق المخاوف الحقيقية للعديد من الأمريكيين السود: أنه إذا كان التفكير القديم المذكور أعلاه هو ما يوجه الإدارة ، فلن تكون هناك سياسة مصاغة خصيصًا لدعم الأمريكيين السود ، لأن الإدارة لن تساعدهم ما لم يساعدوا أنفسهم، لكن الأمر المثير للسخرية على وجه الخصوص ، ان كوشنر الذي ورث ثروة من عائلته يطالب السود ان تكون لهم ثروة من عملهم الخاص “.



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