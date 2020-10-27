التعليم العالي توجه بتهيئة الأقسام الداخلية لطلبة الدراسات العليا

2020/10/27 | 20:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان رسمي

التعليم توجه بتهيئة الأقسام الداخلية لطلبة الدراسات العليا

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات بتهيئة الأقسام الداخلية لطلبة الدراسات العليا الذين يستعدون لبدء العام الدراسي الجديد 2021/2020.

وقال المتحدث الرسمي الدكتور حيدر العبودي إن جهاز الإشراف والتقويم العلمي وجه كتابا عاجلا للجامعات كافة لتهيئة الأقسام الداخلية التابعة لها وتوفير المستلزمات الضرورية لسكن الطلبة الذين سيباشرون دراستهم في الأول من تشرين الثاني المقبل.

وأضاف أنه تم التأكيد على مراعاة إجراءات السلامة حسب التوصيات الصحية.

دائرة العلاقات والاعلاموزارة التعليم العالي والبحث العلمي27 تشرين الاول 2020

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