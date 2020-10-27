جعاز يكمل مستمسكاته ويصبح جاهزاً لتمثيل المنتخب

2020/10/27 | 20:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكمل اللاعب مهند جعاز المستمسكات الرسمية العراقية وبات جاهزا لتمثيل المنتخب الوطني.

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