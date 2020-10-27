حقوق الانسان توثق حصيلة الصدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية خلال يومين

2020/10/27 | 20:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

وثقت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الثلاثاء، إصابة (13) متظاهر، إضافة الى إصابة (8) منتسبين، واعتقال (91) شخصا من مثيري الشغب في بغداد، كما اشرت إصابة (15) منتسب من القوات الامنية في كربلاء، وإصابة (22) منتسب و(12) متظاهر في بابل، خلال يومي الاثنين والثلاثاء.

وقالت المفوضية في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي"، نسخة منه اليوم، (27 تشرين الأول 2020)، انها "وثقت من خلال فرقها الرصدية في الميدان وخلال يومي الاثنين والثلاثاء الموافقان (26-27 تشرين الاول 2020) إصابة (13) متظاهر بالعصي والهراوات، إضافة الى إصابة (8) منتسبين في محافظة بغداد لوحدها، بسبب الصدامات بين المتظاهرين والقوات الامنية وقيام المتظاهرين الغير سلميين برمي القوات الأمنية بقنابل المولوتوف والصوتية اضافة الى استخدام الحجارة من قبل الطرفين واستخدام الغازات المسيلة للدموع من قبل القوات الامنية، كذلك وثقت اعتقال (91) شخص من مثيري الشغب من الذين قاموا بإلقاء قنابل المولوتوف والإعتداء على القوات الأمنية وحرق بعض المحال التجارية".

وأضاف البيان، ان "المفوضية اشرت إصابة (15) منتسب من القوات الامنية في محافظة كربلاء ، كذلك إصابة (22) منتسب و(12) متظاهر في محافظة بابل".

وتابع: "الى ذلك وثقت المفوضية إنحسار التظاهرات في مدينة بغداد وعدد من المحافظات بصورة كبيرة، مؤشرة ايضا رفع مجموعة من خيم المتظاهرين".

وطالبت المفوضية في بيانها "الأطراف كافة باتخاذ اقصى درجات ضبط النفس والإبتعاد عن اية تصادمات، والمتظاهرين بالحفاظ على السلمية وابعاد العناصر المندسة التي تحاول حرف التظاهرات عن مسارها والإلتزام بالأماكن المحددة من قبل الجهات المختصة، كما تدعو القوات الامنية بالاستمرار بحماية المتظاهرين السلميين والتنسيق معهم للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة".

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