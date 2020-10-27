رئيس كتلة الجيل الجديد.. رئاسة حكومة الاقليم لاتجرؤ على الحضور امام البرلمان

2020/10/27 | 20:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 30 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن رئيس كتلة الجيل الجديد في برلمان كوردستان كاظم فاروق، الثلاثاء، ان رئيس حكومة الاقليم ونائبه لا يجرؤان على الحضور امام البرلمان وقد صوتنا لصالح حل الحكومة.

وقال فاروق في تصريح صحفي تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (27 تشرين الاول 2020)، اننا "فخورون بعدم تصويتنا على استمرار بقاء حكومة اقليم كوردستان، هذه الحكومة التي تقوم بقطع رواتب موظفي الاقليم، والامتناع عن تعيين خريجي الجامعات والمعاهد في دوائر الدولة، مما يضطر الشباب الى الهجرة والذهاب الى المجهول".

واضاف، ان "البرلمانيين الذي صوتوا لصالح بقاء حكومة الاقليم وعدم حليها انما يصوتون لصالح قطع راوتب مواطني كوردستان".

وتابع، انه "بالتعاون مع الكتل المعارضة الاخرى فإن كتلة الجيل الجديد تقف ضد الظلم وقد صوتنا لصالح سحب الثقة من حكومة الاقليم، لإن هذه الحكومة تقوم بإصدار قرارات غير قانونية، ونطالب بإجراء انتخابات مبكرة جديدة واهتيار حكومة جديدة".

من جانبه قال رئيس كتلة الجماعة الاسلامية في برلمان كوردستان عبدالستار مجيد، "كان من المفترض حظور رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني ووزير المالية، للإجابة على تساؤلات البرلمانيين، لكنهم امتنعوا عن الحظور وارسلوا تقريرا يتضمن ردودا لم نقتنع بها".





ا.ح

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