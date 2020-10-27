شيخ جنكي يبحث مع مسؤول بريطاني خطوات الإصلاح وإعادة التنظيم في قوات البيشمركة

2020/10/27 | 20:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي، مع مستشار الدفاع بالقنصلية البريطانية في أربيل والمشرف على مشروع توحيد قوات البيشمركة ستيف باكرين في العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل تعزيزها.

بيان لمكتب شيخ جنكي أكد ان الجانبين ناقشا خلال اللقاء المستجدات الأمنية والسياسية في المنطقة وتطوير العلاقات الثنائية وخطوات الإصلاح في قوات البيشمركة إضافة الى استمرار خطر التنظيمات الإرهابية، في حين ثمن شيخ جنكي الدعم المقدم من قوات التحالف الدولي للإقليم في حربه ضد الإرهاب، وفي مهمة الإصلاح وإعادة التنظيم لقوات السبعين والثمانين بالبيشمركة.

من جهته أبدى المسؤول البريطاني استعداد التحالف لتطوير العلاقات مع البيشمركة ودعمها ومساعدتها في مجال التدريب.

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