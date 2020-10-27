رئاسة البرلمان تبحث مشروع قانون سد العجز المالي

2020/10/27 | 20:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت رئاسة البرلمان اجتماعا موسعا مع اللجنة المالية النيابية، لمناقشة بنود مسودة قانون تمويل العجز المالي المحال من قبل الحكومة، الى جانب الورقة البيضاء الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية.

حسن الكعبي النائب الأول لرئيس البرلمان بين أن المرحلة المقبلة تعد الاصعب على العراق من الناحيتين الاقتصادية والمالية، وهذا ما يفرض على الجميع تجاوزها بشكل علمي مدروس، ومن دون التأثير على حياة المواطن ومعيشته ومصدر دخله، مؤكدا حرص مجلس النواب على الاسراع بتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والاجراء والعقود.

وأضاف الكعبي، ان السلطتين التشريعية والتنفيذية شريكتان في مهمة ايجاد الحلول المناسبة لتجاوز هذه الازمة، عبر البحث عن علاجات وحلول رصينة سواء كانت حلولا وقتية تتعلق بأزمة مالية، أو حلولا تتعلق بالنمو الاقتصادي مستقبلا.

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