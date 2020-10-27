تطهير جزيرة كنعوص جنوب الموصل بالكامل وسيطرة كاملة للقوات الأمنية عليها

2020/10/27 | 20:18 - المصدر: قناة التغيير

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بإشراف رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يار الله

أعلن قائد عمليات نينوى إسماعيل المحلاوي تحرير جزيرة كنعوص من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، مبينا أن العمليات استمرت على مدار ثمانية أيام استطاعت خلالها القوات المشاركة في العملية تدمير مضافات الإرهابيين والاستيلاء على اسلحة ومواد متفجرة وعدد من الزوارق.

وأشاد المحلاوي بدور القوة الجوية وطيران الجيش والجهد الاستخباري والجهد الهندسي، في تقديم الاسناد للقطعات من خلال نصب الجسر العائم وإزالة الالغام والعبوات والاشجار الكثيفة في الجزيرة.

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