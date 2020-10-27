علاوي ينتقد قانون الانتخابات كونه فصل وفق مقاسات بعض الكتل والاحزاب

2020/10/27 | 20:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة..اكد زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي ان مجلس النواب ودون اغلبية فصّل قانون انتخابات جديد وفق مقاييس بعض الكتل والاحزاب الحاكمة، محذراً من انعكاس ذلك سلباً على الاجواء الانتخابية ويؤدي الى فشلها كما فشلت انتخابات ٢٠١٨ وما سبقها، وبالتالي الاضرار باوضاع العراق المعقدة والشديدة الخطورة.



وقال علاوي في بيان صحفي ان قانون الانتخابات الذي اقره […]

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