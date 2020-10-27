2020/10/27 | 20:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/علي قاسم الكعبي/..تعادل نادي نفط ميسان الرياضي بكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مع نادي القاسم في مباراته الأولى للجولة الاولى من الدوري الممتاز والتي جرت على ملعب القاسم شهدت المباراة اداء جيد من الفريقين، وعد مراقبون حصول نادي ميسان على نقطة، بداية جيدة ومهمة في بداية المشوار ضمن منافسات الدوري الممتاز.



افتتح ميسان التهديف عبر اللاعب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نفط ميسان يتعادل مع القاسم في بداية مشواره بالدوري وكالة الصحافة المستقلة.

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