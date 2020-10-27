محدث.. الأسهم الأوروبية تهبط عند الإغلاق مع متابعة تطورات كورونا

2020/10/27 | 20:28 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء مع إعلان نتائج أعمال فصلية ومتابعة تطورات فيروس كورونا.

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