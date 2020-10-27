المالية تؤكد على حماية شريحة المتقاعدين من تداعيات الأزمة المالية

2020/10/27 | 20:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، على حماية شريحة المتقاعدين من تداعيات الأزمة المالية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “مجلس ادارة صندوق تقاعد موظفي الدولة، عقد اليوم الثلاثاء، اجتماعا دورياً بمقر وزارة المالية

واضاف البيان، انه “تم خلال الاجتماع استعراض عددا من المواضيع المتعلقة بأعمال الصندوق وتقييم اداءه، .اضافة الى مناقشة سبل وآليات الارتقاء بمستوى عمله بما يضمن تقديم افضل الخدمات لشريحة المتقاعدين كافة .خاصة في ظل الازمة المالية الراهنة والتأكيد على حماية هذة الشريحة من تداعياتها”.

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