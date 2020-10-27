2020/10/27 | 20:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط تزوير في شريط الوزن لمادة السيراميك في منفذ زرباطية الحدودي

وقالت الهيأة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “كوادرها تمكنت من ضبط عجلة محملة بمادة السيراميك بحمولة إجمالية (50 طن و 600 كغم) والمنجزة من قبل مركز كمرك المنفذ الحدودي”.

واوضحت الهياة، انه “تم ضبط العجلة خارج الحرم الكمركي عند سيطرة البحث والتحري هيأتنا عند تدقيق معاملتها الكمركية والشك في شريط الوزن الخاص بالحمولة تم مفاتحة المركز الكمركي، والذي أكد من جهته أن شريط الوزن مزور وتم التلاعب به من قبل وكيل الاخراج الكمركي وان المعاملة أنجزت دون العلم بذلك التزوير والذي مرر على المركز الكمركي في المنفذ الحدودي”.

واكدت، انه “تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى قاضي تحقيق محكمة بدرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها”.

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