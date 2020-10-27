مديرها العام يرد على تصريحات بغداد بشأن ’’انتعاش’’ عمليات التهريب من منافذ كردستان

2020/10/27 | 20:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأكد مدير عام كمارك كردستان، سامال عبد الرحمن، اليوم الثلاثاء (27-10-2020)، بأن جميع منافذ الإقليم الثمانية مع إيران وتركيا تخضع لإجراءات السيطرة النوعية.وقال عبد الرحمن لـ(بغداد اليوم)، إن"جميع المنافذ تلتزم بشكل حرفي بالتعليمات التي تصدر من الحكومة الاتحادية والتي تصلنا عبر هيئة المنافذ الحدودية العراقية بشأن المواد الممنوع إدخالها".وأضاف أنه"نستغرب تصريحات المسؤولين في الحكومة الاتحادية بشأن عدم التزام الإقليم بالتفتيش والسيطرة النوعية وإدخال المواد الممنوعة وهذا لاصحة له أبدا ومدى الالتزام يعد الأول في العراق ولدينا قائمة بالممنوعات موضوعة في جميع المنافذ الثمانية".

وأكدت وزارة الزراعة، الثلاثاء (27 تشرين الأول 2020)، أن صولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على منافذ الوسط والجنوب خفضت من نسبة التهريب، فيما لا يزال التهريب متاحاً عبر منافذ الاقليم.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الناطق باسم الوزارة، حميد النايف قوله، إن "صولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الأخيرة على منافذ الوسط والجنوبية نجحت، حيث قللت من التهريب بنسبة 50 بالمئة، لكن ما زال التهريب يدخل من حدود كردستان"،

وأضاف، أن "هذه المشكلة كبيرة، وأن الوزارة تأمل من الحكومة أن تواصل جهودها في السيطرة على منافذ الإقليم، حتى تحمي المنتج الوطني، وتشغيل آلاف العاطلين، وزيادة الدخل القومي للبلاد".

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