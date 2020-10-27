مديرها العام يرد على تصريحات بغداد بشأن ’’انتعاش’’ عمليات التهريب من منافذ كردستان

وأكدت وزارة الزراعة، الثلاثاء (27 تشرين الأول 2020)، أن صولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على منافذ الوسط والجنوب خفضت من نسبة التهريب، فيما لا يزال التهريب متاحاً عبر منافذ الاقليم.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الناطق باسم الوزارة، حميد النايف قوله، إن "صولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الأخيرة على منافذ الوسط والجنوبية نجحت، حيث قللت من التهريب بنسبة 50 بالمئة، لكن ما زال التهريب يدخل من حدود كردستان"،
وأضاف، أن "هذه المشكلة كبيرة، وأن الوزارة تأمل من الحكومة أن تواصل جهودها في السيطرة على منافذ الإقليم، حتى تحمي المنتج الوطني، وتشغيل آلاف العاطلين، وزيادة الدخل القومي للبلاد".
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