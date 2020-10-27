التعليم العالي توجه الجامعات بتهيئة الأقسام الداخلية لطلبة الدراسات العليا

2020/10/27 | 20:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، الجامعات بتهيئة الأقسام الداخلية لطلبة الدراسات العليا الذين يستعدون لبدء العام الدراسي الجديد 2021/2020. وقال المتحدث الرسمي باسم الوازرة حيدر العبودي في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “جهاز الإشراف والتقويم العلمي وجه كتابا عاجلا للجامعات كافة لتهيئة الأقسام الداخلية التابعة لها وتوفير المستلزمات …

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