النقل تعلن حصيلة ’أطنان من مواد متنوعة’ تم نقلها عبر أسطولها خلال 3 أشهر

2020/10/27 | 20:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد افادت وزارة النقل، الثلاثاء، بأن مليون طنٍ من مواد متنوعة تم نقلها من قبل الاسطول البري خلال ثلاثة اشهر. وذكرت الوزارة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الشركة العامة للنقل البري، نفذت نقل اكثر من (مليون) طن من مواد متنوعة وبواقع (٢٠٥١٨) نقله لصالح وزارات الدولة المختلفة والقطاع الخاص ، …

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