2020/10/27 | 20:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا/ تعقد اللجنة المالية النيابية ، في الساعة الحادية عشرة من صباح غد الاربعاء ، اجتماعاً لمناقشة قانون تمويل العجز المالي ، بحضور الكادر المتقدم لوزارة المالية ./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تناقش غدا قانون تمويل العجز المالي بحضور الكادر المتقدم لوزارة المالية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تناقش غدا قانون تمويل العجز المالي بحضور الكادر المتقدم لوزارة المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).