مستشار الكاظمي يعلن عدد الأحزاب المسجلة بالعراق

2020/10/27 | 20:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، اليوم الثلاثاء، بنجاح مجلس النواب بالتصويت على الدوائر الانتخابية المتعددة في ...

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