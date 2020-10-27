الشابندر يدعو “الطبقة الحاكمة” في العراق لانقلاب ابيض على نفسها

2020/10/27 | 20:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

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توقع السياسي العراقي والنائب السبق عزت الشابندر أن الانتخابات المقبلة ستكون إعادة انتاج لأغلب الفاسدين، داعيا الى أنقلاب ابيض تقوم له الأحزاب على نفسها.



وقال الشابندر في تغريدة نشرها على صفحته في موقع التواصل تويتر مساء اليوم “الانتخابات القادمة مهما يكن توقيتها او قانونها فالنتيجة واحدة و هي اعادة انتاج اغلب الفاسدين”.



وأضاف […]

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