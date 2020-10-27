البرلمان يُصوت على مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين العراق وهنكاريا

2020/10/27 | 20:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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صوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “مجلس النواب صوت على مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال العام بين حكومة جمهورية العراق والحكومة الهنكارية”.

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