العمليات المشتركة: لن يبقى لداعش مكان في العراق

2020/10/27 | 20:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة العمليات المشتركة تطهير جزيرة كنعوص بالكامل، مؤكدة انه لن يبقى لتنظيم داعش الارهابي مكان آمن في العراق.

وقالت القيادة في بيان لها يوم الثلاثاء 27/10/202، إن "القوات الأمنية المشتركة المكلفة بواجب تفتيش جزيرة كنعوص، تمكنت من تطهيرها بالكامل بعد جهود متميزة استمرت على مدى ٨ أيام، وقد أسفرت العملية عن تدمير ١٢ وكراً للإرهابيين وضبط ٥ مستودعات للأسلحة والأعتدة والمواد الغذائية".

وأضافت أنه "قد تواجد رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة ميدانياً في عملية الانتهاء من تطهير هذه الجزيرة والذي يعد نصراً كبيراً يضاف إلى سفر انتصارات قواتنا الأمنية البطلة، بعد أن جففت منابع الإرهاب وتمويله بين محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك".

وختمت قيادة العمليات المشتركة بأنه "لن يبقى لداعش مكان آمن في أرض العراق بفضل الشجعان في تشكيلات الأجهزة الأمنية التي نذرت أرواحها من أجل توفير الأمن والأمان ومنع محاولات العناصر الإرهابية من تهديد المواطنين وابتزازهم".

PUKmedia / خلية الاعلام الامني‌

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