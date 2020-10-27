2020/10/27 | 20:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 19 دقیقة

224 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الثلاثاء، نتائج عملية تفتيش جزيرة كنعوص التي استمرت 8 أيام، مبينة انها اسفرت عن تدمير 12 وكرا "للإرهابيين"، وضبط 5 مستودعات للأسلحة والأعتدة والمواد الغذائية.

وقالت القيادة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي"، نسخة منه اليوم، (27 تشرين الأول 2020)، انه "بإشراف قيادة عمليات العمليات المشتركة، تمكنت القوات الأمنية المشتركة المكلفة بواجب تفتيش جزيرة كنعوص من تطهيرها بالكامل بعد جهود متميزة استمرت على مدى 8 أيام".

وأضاف البيان، "وقد أسفرت العملية عن تدمير 12 وكرا للإرهابيين وضبط 5 مستودعات للأسلحة والأعتدة والمواد الغذائية، وقد تواجد رئيس اركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة ميدانيا في عملية الانتهاء من تطهير هذه الجزيرة والذي يعد نصرا كبيرا يضاف الى سفر انتصارات قواتنا الامنية البطلة، بعد أن جففت منابع الإرهاب وتمويله بين محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك، ولن يبقى لداعش مكان آمن في أرض العراق بفضل الشجعان في تشكيلات الاجهزة الأمنية التي نذرت أرواحها من أجل توفير الأمن والأمان ومنع محاولات العناصر الإرهابية من تهديد المواطنين وابتزازهم".

واختتم البيان بالقول: "حمى الله العراق وشعبه وستبقى قواتنا الامنية شوكة في عين الإرهاب والجريمة".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تطهيرها بالكامل.. العمليات المشتركة تعلن نتائج عملية تفتيش جزيرة كنعوص) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تطهيرها بالكامل.. العمليات المشتركة تعلن نتائج عملية تفتيش جزيرة كنعوص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).