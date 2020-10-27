مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون تصديق اتفاقية انشاء التحالف العالمي للاراضي الجافة

2020/10/27 | 20:43 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون تصديق اتفاقية في شأن انشاء التحالف العالمي للاراضي الجافة.

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