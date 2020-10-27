مجلس النواب يرفع جلسته الـ15 ويفتتح الـ16

2020/10/27 | 20:43 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن مجلس النواب عن رفع جلسته الـ15 وعقد جلسته الـ16 ضمن الـــدورة النيابيـــة الرابعـة ، للسنة التشريعية الثالثة ، الفصـــل التشريعـــي الاول ، برئاسة النائب الاول لرئـيـس مـجـلـس الـنـواب حـسـن كـريـم الـكـعـبـي”.

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